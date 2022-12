Al parecer la actriz Amber Heard no ha puesto fin a la batalla legal contra su ex marido Johnny Depp, pues a varios meses de que el jurado de Virginia concedió el triunfo al actor de 59 años y acusó a la actriz de 36 por difamación, la intérprete continúa con sus intentos para anular el juicio por el que deberá pagar 10 millones de dólares (casi 200 millones de pesos) a su ex esposo en daños compensatorios y punitivos.

En este sentido, la artista conocida por su papel en la cinta Aquaman busca repetir el juicio por difamación y para ello sus abogados entregaron a la corte de Virginia una apelación que se ampara en que el juez prohibió pruebas que respaldarían las afirmaciones de abuso doméstico y que llevaron a Heard al estrado, informó quien.com