A lo que el periodista de farándula contestó que “se lo dijo a... habló con Laura Flores, la productora de ‘De Primera Mano’, ellas son amigas y le preguntó, ella dijo que no, que no es su casa... eso dijo ella, yo la verdad no conozco tanto, no sé tanto de eso, pero ‘De Primera Mano’, Inés Gómez dice que no es su casa”.

Gil puntualizó que Gómez Mont era una de las mejores amigas de la también conductora Galilea Montijo, quien a su vez tiene una gran amistad con Miguel Bosé desde que trabajaron en el programa Pequeños Gigantes, “Pero Bosé tiene 10 años viviendo ahí y los vecinos ni siquiera sabían que Miguel Bosé vive ahí, imagínate lo discreto que es”, señaló Gustavo Adolfo Infante sobre el atraco.

En días pasados, las periodistas Ana María Alvarado e Inés Moreno afirmaron que la propiedad ubicada en el Rancho San Francisco, en un fraccionamiento exclusivo al sur de la Ciudad de México, pertenece a la ex conductora de televisión.