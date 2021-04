Luego de ser postergada por la pandemia, la edición 93 de los Premios Óscar se llevará a cabo este domingo 25 desde Los Ángeles y se reconocerá lo mejor del cine que se se hizo en 2020 y principios del 2001. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas nominó a cinco directores, dos de ellas mujeres, que pelearán por llevarse la estatuilla: Thomas Vinterberg, David Fincher, Lee Isaac Chung, Chloé Zhao y Emerald Fennell. Thomas Vinterberg (Another Round)

Thomas Vinterberg

El danés Thomas Vingerberg, director de La celebración (1998), Todo por amor (2003), Querida Wendy (2005), Submarino (2010) y La caza (2012), fue nominado gracias a la película Another round. Es la historia en la que un profesor de escuela se pasa el día ligeramente borracho como participante en un experimento que parte de la pregunta: ¿Qué pasaría si estuviéramos ebrios todo el día? ¿Podríamos ser capaces de funcionar?

David Fincher

David Fincher (Mank) Tras dos nominaciones en ediciones anteriores, en 2008 por El curioso caso de Benjamin Button y en 2010 por La red social, David Fincher está nominado por tercera ocasión en los Premios Óscar, como Mejor Director, esta vez por Mank. Mank es un tributo al viejo Hollywood, un drama biográfico estadounidense de 2020 sobre el guionista Herman J. Mankiewicz y su desarrollo del guion de Ciudadano Kane (1941). El guion es de padre Jack Fincher, y originalmente se tenía la intención de filmarlo después de completar The Game (1997), con Kevin Spacey y Jodie Foster como protagonistas. Nunca llegó a buen término, y Jack Fincher murió en 2003. Finalmente, el rodaje tuvo lugar en Los Ángeles de noviembre de 2019 a febrero de 2020. Fincher dirigió también Alien (1992), Seven (1995), The Game (1997), El club de la lucha (1999), La habitación del pánico (2002), Perdida (2014), Zodiac (2007) y The Girl with the Dragon Tattoo (2011).

Lee Isaac Chung

Lee Isaac Chung (‘Minari’) El director de origen coreano llegó a la lista de nominados como Mejor Director, gracias a su drama autobiográfico Minari, en el que recrea el choque cultural de una familia que se muda a los Estados Unidos, en la década de los 80, en busca de una mejor vida. Esta historia es una versión semi-autobiográfica de la propia educación de Chung. Minari sigue a esa familia hacia una pequeña granja de Arkansas. Un hogar familiar que cambia por completo con la llegada de su abuela astuta, malhablada pero increíblemente cariñosa. Chung debutó en el cine con Munyurangabo (2007), luego hizo Lucky Life (2010) y Abigail Harm (2012). Con ‘Minari’ (2020) ya ganó un Globo de Oro en la categoría de mejor película extranjera. Chloé Zhao (Nomadland) La directora surcoreana Chloé Zhao es una de las grandes favoritas en los Premios Óscar, con Nomadland una de las más conmovedoras películas del año, con la que ya ganó El Globo de Oro, como Mejor Dirección. La cinta cuenta la historia de Fern, quien después de perderlo todo por la brutal crisis económica de 2008, emprende un viaje por el oeste estadounidense en una casa rodante, con el deseo de explorar un estilo de vida nómada, alejado de las convenciones sociales. Zhao dirigió Songs My Brothers Taught Me (2015), The Rider (2017) y Nomadland (2020). Actualmente dirige Eternals, de Marvel.

Emerald Fennell