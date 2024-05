Fue a través de la cuenta de TikTok que el vocalista de Marca Registrada comentó que la canción sin nombre que sería una colaboración con Belinda ya no se llevará a cabo, señala milenio.com

“¿Será el destino? Esta rola se va sola en el álbum. Le pondremos la Huérfana ja, ja. Ni Beli ni Kenini..Se va ir con La Marca Registrada nada más”.

Algo que el grupo tomó con humor, pero los seguidores de Belinda no consideraron tan divertido algunos comentarios que probablemente causaron que Beli no participara en el tema, explotando contra el vocalista.

Tras revelar que ya no habrá una colaboración entre los intérpretes, los fans de ambos se mostraron molestos y decepcionados, así como llenos de dudas del porqué de esta decisión; cabe recordar que algunos fans señalaron que le negativa de grabar habría venido de la también actriz, ya que hace unos días el vocalista de Marca Registrada ofreció una entrevista en la que se burló de Belinda y de los tatuajes que se hizo su ex, Christian Nodal.

“Con la voz de Beli se escuchaba genial, ¿Por qué no saldrá la colaboración?”, “Habló mal de ella en una entrevista”, “Exigimos la rola con Beli”, “Ya no se nos hará, por bocón el Fidel”, “Si pegamos nos hacemos un tatuaje, “Sí la quería con Beli” y “Sin Belinda no va a pegar, ni modo”, son algunos de los comentarios que recibió Fidel en su video de TikTok.