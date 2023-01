Esto no es de sorprender, por el contrario, reafirma el compromiso que la cantante tiene para dedicar por ahora todos sus esfuerzos en la realización de The Celebration Tour , el tour de shows en vivo con el que visitará distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa a partir del próximo 15 de julio, señaló quien.com

Los verdaderos fans de Madonna saben que para la llamada Reina del Pop lo más importante es la música y que las giras de conciertos han sido la columna vertebral de su carrera de 40 años en la industria, por lo que las versiones que se dieron a conocer acerca de que la película biográfica de la artista de 64 años ya no siguió en marcha en el estudio Universal Pictures.

Garner haría mancuerna con la actriz y ex novia de Kanye West, Julia Fox, quien se encargaría de dar vida a una de las grandes amigas de Madonna, la también actriz Debi Mazar.

El biopic de Madonna es un proyecto por el que la intérprete de Ray of light y Vogue había apostado desde hace tiempo y para el que co-escribió el libreto y fungiría como productora y directora del mismo y del que, según se dio a conocer en junio de 2022, ya habría elegido a la actriz Julia Garner, quien recientemente ganó un Globo de Oro por la serie Ozark , para interpretarla.

Madonna, quien actualmente tiene 64 años de edad, aprovechó los meses de confinamiento obligatorio debido a la pandemia para escribir el guión de su película biográfica, destacando en todo momento que la música sería el centro del relato.

Aunque originalmente se supo que la Reina del Pop tendría como co-autora del libreto a la ganadora del Oscar, Diablo Cody, al final fue la guionista de la película Secretaria, Erin Cressida Wilson, quien habría hecho equipo con la cantante para dar forma al texto.

Sin embargo, y de acuerdo con un reporte de Variety, el proyecto ya no seguirá avanzando en Universal Pictures, aunque de acuerdo con fuentes cercanas a la cantante, consultadas por el medio, ella mantiene viva la idea de realizar su biopic... algún día.

Al dar a conocer que estaba trabajando en una película sobre su vida y confirmar que tendría el control creativo total de la misma, Madonna aseguró su objetivo era transmitir el increíble viaje al que la ha llevado la vida como artista, como músico, como bailarina y como un ser humano que intenta abrirse camino en este mundo.

“El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido avanzando y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo misma. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”, afirmó la estrella en septiembre de 2020 sobre el proyecto que, por ahora, queda en el aire.