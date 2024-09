El músico británico Ringo Starr, ex baterista de The Beatles, canceló su presentación en el Radio City Music Hall en Nueva York y la de Pensilvania junto al grupo All Starrs Band por recomendación de su médico, que le pidió descansar debido a un resfriado.

De inmediato, los seguidores del artista lamentaron la cancelación y desearon pronta recuperación al famoso ex Beatle. “Qué triste, deseos de pronta recuperación Ringo”, “Pero tu salud es lo más importante mejórate pronto”, “Ringo te amo”, “Que te mejores pronto”, “solo queremos que estés sano y feliz”, fueron algunos de los buenos deseos de parte de sus admiradores.

Tras el lanzamiento de su EP Crooked Boy, Starr comenzó sus actuaciones el 22 de mayo en Las Vegas, con seis conciertos, tras lo cual se dirigió a Ciudad de México para dos noches en el Auditorio Nacional y regresó a Estados Unidos para continuar con la gira, que culminaba esta noche en Nueva York, señala milenio.com

Richard Starkey, conocido mundialmente como Ringo Starr, nació el 7 de julio de 1940 en Liverpool, Inglaterra. Reconocido como un talentoso músico, cantante, compositor y actor, alcanzó la fama como el baterista de la legendaria banda británica The Beatles.

Antes de unirse a la banda en 1962, Ringo formaba parte de otro grupo de Liverpool, Rory Storm and the Hurricanes. Su llegada a The Beatles se dio tras la salida de Pete Best, consolidando la alineación que llevaría al grupo al estrellato mundial.