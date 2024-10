Mariah Carey interpretó su propio tributo en el especial del 50 aniversario de los American Music Awards.

La diva subió al escenario de los AMA con un vestido ajustado y posó frente a una “M” gigante rosa brillante, cantando unos segundos de “Don’t Fortet about us”, antes de cambiar a una nueva interpretación de su éxito número uno, “We belong together”.

Se trata del segundo sencillo más exitoso de la cantante en el Billboard Hot 100. Pasó 14 semanas en el puesto número 1 de la lista, junto con su éxito navideño, “All I Want For Christmas Is You”.