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Música

Cantará el guasavense Adrián Cota el sábado 28 de marzo en Culiacán

El artista participará al término de la carrera nocturna Flash Night Run en el Parque Acuático, al igual que el dúo Mau y Ricky
Nelly Sánchez
Nelly Sánchez |
21/03/2026 21:33
21/03/2026 21:33

El cantante de hip hop y pop latino Adrián Cota se presentará el sábado 28 de marzo, a las 21:00 horas, en el Parque Acuático.

El músico, compositor y compositor, autor de Boujee, participará en la parte artística, al final de la carrera nocturna Flash Night Run, que organiza el Ayuntamiento de Culiacán, donde también estará el dúo Mau y Ricky.

“¡Culiacán! Nos vemos el sábado que viene, concierto gratuito. Por cierto no tienen que correr ni inscribirse a nada para asistir al concierto. Asegúrense de llegar a buena hora, yo empiezo a las 9 PM. ÁNIMO!”, escribió Adrián Cota en su cuenta oficial de Facebook para invitar al público.

Adrián Cota es originario de Guasave, comenzó su camino por la música a los 5 años con su familia, Los Hermanos Cota, tocando la batería. Y luego se fue a Estados Unidos a perfeccionar su técnica, y en el área de la producción, la composición y el performance.

Compartió escenarios con Herbie Hancock, Arturo Sandoval y Juanes y en 2015 ganó reconocimiento como compositor y productor de la banda Cody & Tide, de Cody Simpson.

En 2025 firmó con la empresa Hybe Latinoamérica, misma empresa que en Corea, trabaja con BTS, y debutó como solista con el tema Boujee, que tiene fuerza en las plataformas y redes sociales.

El evento

La primera edición de la carrera ‘Flash Night Run Culiacán’, un evento deportivo y familiar que tiene el objetivo de promover la convivencia, fortalecer la cultura deportiva y reunir a distintos sectores de la ciudad en una experiencia nocturna, con música, luces neón y actividades recreativas.

A partir de las 3 de la tarde se instalará un escenario en el Parque Acuático con música en vivo y diversas amenidades, mientras que el banderazo de salida para la carrera será a las 19:05 de la noche.

El recorrido se realizará a lo largo del bulevar Pedro Infante, iniciando y concluyendo en el Parque Acuático. La carrera contará con tres distancias: 3, 7 y 9 kilómetros, para que todas las personas puedan participar, incluso quienes no son corredores habituales.

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