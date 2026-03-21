Cantará el guasavense Adrián Cota el sábado 28 de marzo en Culiacán

El cantante de hip hop y pop latino Adrián Cota se presentará el sábado 28 de marzo, a las 21:00 horas, en el Parque Acuático. El músico, compositor y compositor, autor de Boujee, participará en la parte artística, al final de la carrera nocturna Flash Night Run, que organiza el Ayuntamiento de Culiacán, donde también estará el dúo Mau y Ricky. “¡Culiacán! Nos vemos el sábado que viene, concierto gratuito. Por cierto no tienen que correr ni inscribirse a nada para asistir al concierto. Asegúrense de llegar a buena hora, yo empiezo a las 9 PM. ÁNIMO!”, escribió Adrián Cota en su cuenta oficial de Facebook para invitar al público.

Adrián Cota es originario de Guasave, comenzó su camino por la música a los 5 años con su familia, Los Hermanos Cota, tocando la batería. Y luego se fue a Estados Unidos a perfeccionar su técnica, y en el área de la producción, la composición y el performance. Compartió escenarios con Herbie Hancock, Arturo Sandoval y Juanes y en 2015 ganó reconocimiento como compositor y productor de la banda Cody & Tide, de Cody Simpson. En 2025 firmó con la empresa Hybe Latinoamérica, misma empresa que en Corea, trabaja con BTS, y debutó como solista con el tema Boujee, que tiene fuerza en las plataformas y redes sociales.