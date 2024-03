“Empezábamos bien... un giro en la trama me dejó tumbada en cama. El el universo me dijo para ya! Y me paró con freno de mano. Influenza más bronquitis, han sido días muy heavys... me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos...entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana”.

Agregó también que “Dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente, todo esto me está sirviendo mucho para re analizar y re valorar lo importante que es la salud...sin ella no hay nada, no somos nada, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí...eso no está bien, toca parar, toca cuidar al templo, pa’ brillar bonito”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Como se esperaba, sus fans no tardaron en reaccionar y aprovecharon para enviarle mensajes positivos para que pronto recupere su salud y pueda continuar con su carrera.

“Descansa mucho, recupérate pronto bebé, te mando mucho amor y vibra bonita”, “recuperarte que todos los que te amamos; podemos esperar el álbum, mientras ánimo chiquita eres grande. Besitos y mucha salud para ti”, “Un abrazo chiquilla, mucha luz”, son algunos de los comentarios que se leen en el mensaje.