En otros aspectos sobresale el amor que Camila y su esposo Francisco Barba se tienen. Lo manifestaron a través de románticos videos y, por supuesto, no podía faltar su hija, la pequeña Cayetana con la que Alejandro Fernández convivió gran parte de la velada mientras ellos se divertían. Así lo presumió en su Instagram.

De acuerdo con videos que circulan en las redes, en el cumpleaños no podía faltar su papá, quien les cantó las tradicionales Mañanitas mientras ambas, junto con su amiga Fer Barragán, sostenían un pastel en tono plateado que hacía juego con el vestido que decidieron usar para esa noche, publcó quien.com.

El mensaje de ‘El Potrillo a sus hijas Camila y América

Mario Cuevas La Garra y Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera, fueron algunos de los grandes invitados a la celebración que destacó por el fastuoso decorado de globos plateados en el techo y una exquisita mesa de dulces y botanas.

“Siempre he pensado que todas las bendiciones llegan acompañadas, y ustedes dos no podrían ser más prueba de ello. Gracias por la doble magia de mi vida. No podría estar más orgulloso de las mujeres tan maravillosas y chingonas que son. ¡Las amo con todo mi corazón!”, escribió Alejandro Fernández a las gemelas en su cumpleaños.

En tanto, su mamá América Guinart, les dedicó también unas palabras de amor al recordar el día en que nacieron: “Esta mañana recordaba cómo hace 25 años mi día comenzó como una pesadilla. Yo con preclamsia, la cesárea se tenía que adelantar. Corría peligro la vida de las tres. A la 1:55 pm nació Camila y a la 1:56 pm América. Aunque estaban muy delicadas mi día terminó feliz por estar vivas las tres”, destacó.