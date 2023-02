Florinda Meza está celebrando este 8 de febrero su cumpleaños número 74 y por ello, publicó una foto de su juventud.

Además, comentó que su fallecido esposo, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” siempre le decía que era la mujer más hermosa de todo el mundo, y se cuestionó si le seguiría diciendo lo mismo ahora que cumplió 74 años de edad y para mantener la interacción con “La Bonita Vecindad Virtual”, como se refiere a sus fans, les pidió que comentaran lo que creen que le diría el creador de “El Chavo del 8”.

“Esta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo...” fue el texto que escribió Florinda Meza.