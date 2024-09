En una breve entrevista, Efigenia Ramos -que es la asistente personal de Silvia Pinal- confesó parte del menú que se sirvió en el evento y, aunque en un principio no quería revelar detalles a los reporteros, poco a poco fue diciendo algunos platillos, cochinita pibil, chiles en nogada, alambre, detalló infobae.com

Frente a reporteros y acompañadas por sus hijas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, la actriz expresó a los reporteros frente a la puerta de casa, que estaba festejando su cumpleaños con mucho amor.

“A mí no me da miedo la muerte, ella se va y viene cuando a ella le da su gana”, dijo. Al ser cuestionada sobre de cuantos años se siente, la actriz no dudó en contestar que de 18 años.

Alejandra Guzmán detalló que entre los regalos que ella le dio a su madre estaba una pijama, guantes, calcetines cositas para el frío que viene, besos y globos, además de dedicarle uno de sus grandes éxitos, Eternamente bella.

Mientras que Sylvia Pasquel resaltó cuanto la amaban, representando para ellos un gran orgullo, inspiración, un ejemplo a seguir.

A través de su cuenta de Instagram, Silvia Pinal compartió algunos de los momentos más importantes de su fiesta de cumpleaños. “Les mando un beso”, se le escuchó decir en un clip en donde estaba acompañada por Alejandra Guzmán.