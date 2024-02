Ese libreto era Calles Peligrosas (1973) , el inicio de una fructífera colaboración que se ha mantenido hasta el día de hoy. “Siempre he dicho que soy muy afortunado de haber empezado a trabajar con Marty a finales de mis 20 años y de haber hecho todos estos proyectos juntos”, expresó De Niro, de 80 años.

Según el icónico actor, ambos se conocieron siendo adolescentes en Nueva York, pero no fue hasta años después, en una cena de Navidad, que realmente se conectaron. De Niro quedó impresionado con la película de Scorsese ¿Quién llama a mi puerta? y le dijo que era una película estupenda. Así, el director le mencionó que tenía un guión que podría interesarle.

Desde entonces, su genialidad conjunta ha dado lugar a éxitos ampliamente galardonados como Toro salvaje, Taxi Driver, Buenos muchachos, El irlandés, El rey de la comedia, New York, New York y, recientemente, su último proyecto juntos Los asesinos de la luna de las flores, nominada a los Oscar 2024. Incluso hicieron un cortometraje cómico llamado The Audition.

A lo largo de cinco décadas de trabajo juntos, el actor y el director han desarrollado una forma de trabajar única, basada en la confianza y la libertad creativa. De Niro reveló a People que describe a Scorsese como un director que “se lleva bien con todo el mundo” y que “deja que la gente haga lo que mejor sabe hacer y luego él dirige a partir de ahí”. Sorprendentemente, ese estilo particular parece ser la fórmula secreta para su éxito.

“Tiene las ideas muy claras, pero sabe no imponer nada y dejar que la gente se sienta lo suficientemente libre como para expresarse todo lo que pueda a través de lo que esté haciendo”, añadió el ganador del Oscar.

Por su parte, Scorsese, de 81 años, manifestó que admira la dedicación de De Niro para convertirse en cada uno de sus personajes, su capacidad para “enamorarse” de ellos y su constante búsqueda de la verdad. “Cuando Bob se compromete con un papel, empieza a investigar a fondo, a hacer preguntas sobre absolutamente todo, desde la ropa que lleva el personaje hasta lo que desayuna”, dijo.