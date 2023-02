Con este clip la Banda MS podría estar confirmando la participación del rapero junto a ellos el próximo 18 de febrero, en la coronación de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2023, que como ya se sabe, será un espectáculo que estará a cargo de la mazatleca Banda MS, y que la sorpresa de la noche sea la presencia del rapero Ice Cube cantando junto a ellos, algún tema del cual hasta ahora no se sabe nada.

Lo que no se sabe aún, es si se viene alguna nueva colaboración con intérprete de Ain’t Got No Haters, It was a good day, entre otros, tal y como lo hicieron anteriormente como otra de las leyendas del rap, Snoop Dogg, con el tema Que maldición, tema que en YouTube cuenta con más de 84 millones de vistas.