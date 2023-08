El Latin Music Week (Semana de la Música Latina) de Billboard se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre, el Faena Forum, un centro de arte en Miami, Florida, y albergará a algunos de los nombres más resonantes de la música latina.

Shakira, Arcángel, Edgar Barrera, Maria Becerra, Eladio Carrión, Fonseca, GALE, Grupo Frontera, Natanael Cano, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Peso Pluma, Santa Fe Klan, Sebastian Yatra, Vico C, Yng Lvcas, y Young Miko serán parte de los cinco días de presentaciones.

Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard, destacó en su página oficial, la diversidad de artistas de este año y cómo la música latina sigue dominando en los charts globales. Además, adelantó que este será un año trascendental para el evento y que todavía hay más personalidades por confirmar.

Una de las sesiones más esperadas es el panel “Boys Club No More!”, que contará con la participación de Maria Becerra, GALE, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Young Miko, y que se centrará en el protagonismo femenino en la música. Otros paneles destacados son “The New Mexican Revolution”, que contará con la presencia de artistas como Natanael Cano y Peso Pluma, y “Making the Hit LIVE”, en el que Edgar Barrera y Grupo Frontera trabajarán en conjunto para crear una canción en directo.

Cabe recordar que en 2022, la sesión “Making the Hit LIVE” resultó en la creación de una canción titulada Billboard, que posteriormente fue lanzada al mercado. Además, durante estos cinco días, los asistentes podrán disfrutar de la serie de conciertos “Billboard En Vivo”, cuya lista de artistas será revelada próximamente.

Mike Van, presidente de Billboard, resaltó el compromiso de la organización con la música y cultura latina. Señaló que el evento, que coincide con el Mes de la Herencia Hispana, busca seguir impulsando y promocionando las voces latinas.

El prestigio de Billboard Latin Music Week no es algo nuevo. Con más de 30 años de historia, es reconocido globalmente como uno de los eventos más importantes en su género. La edición de 2022, que contó con la presencia de artistas como Maluma, Romeo Santos y Christina Aguilera, fue todo un éxito.