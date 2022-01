La fiesta de cumpleaños por los 23 años de Christian Nodal inundó las redes sociales con fotos y videos del lujoso evento, organizado por su prometida Belinda, quien se dice que gastó entre 500 mil y hasta un millón de pesos para sorprender a su pareja.

Con varios pasteles de cumpleaños, adornos en color de oro, mariachis y banda de rock, amigos y familiares, la cantante celebró por todo lo grande a su novio, quien según palabras de la famosa estaba muy emocionado.

Sin embargo, un pequeño detalle nubló el festejo, y es que ha comenzado a circular un video en el que acusan a Nodal de hacerle un desplante a la famosa.

Y es que mientras el cantante de música regional mexicana ingresa al sitio donde lo esperan su familia, amigos y Belinda cantándole Las mañanitas, este la abraza y contrario a lo que todos podrían pensar, este decide no besarla en la boca y hacerlo en el cachete y la frente.

Fue la cuenta de Instagram Chisme No Like, la cual escribió sobre el detalle: “El cantante de regional mexicano cumplió este martes 23 años de edad y fue con mariachi como Belinda cantó las mañanitas a su prometido. Pese a que la intérprete de Amor a primera vista le dio un fuerte abrazo, él no la besó en la boca sino en el cachete y la frente”.