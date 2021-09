Christian Nodal tendrá una extensa gira por Estados Unicos

Luego de terminar sus conciertos programados en México y en Las Vegas, donde festejó el Día de la Independencia de este País, el cantante sonorense Christian Nodal tendrá una extensa gira por Estados Unidos.

El mismo intérprete de “Botella tras botella” lo anunció en sus redes sociales, a través de sus historias compartió un cartel en la que dejó al descubierto las ciudades a donde llegará con su tour “Botella tras botella”, además, para sorpresa de sus seguidores, contará con Gera MX como invitado especial para cantar el tema que da nombre a la gira.

En la lista que el joven de 22 años subió a sus cuentas aparecen ciudades como Orlando, Atlanta, Nashville, Dallas, Houston, Chicago, Los Ángeles y San Diego, solo por mencionar algunas.

Los boletos ya están a la venta por la plataforma de Ticket Master, los cuales varían, dependiendo de la ciudad, siendo Orlando el lugar con más alto costo, donde un espectador debe pagar 293 dólares para ver al cantante de “Adiós amor” en primera fila.

Nodal se encuentra promoviendo su recién estrenado tema La sinvergüenza, un dueto con Banda MS.

Fechas en Estados Unidos

Viernes, 12 de noviembre: Orlando, Florida, en Dr. Phillips Center for the Performing Arts

Sábado, 13 de noviembre: Atlanta, Giorgia, en Gas South Arena

Domingo, 14 de noviembre: Nashville, Ttennessee, en TPAC

Viernes, 19 de noviembre: Dallas, Texas, en The Pavilion at Toyota Music Factory

Sábado, 20 de noviembre: Hidalgo, Texas, en Payne Arena

Domingo, 21 de noviembre: Houston, Texas, en Smart Financial Centre at Sugar Land

Miércoles, 24 de noviembre: San Antonio, Texas, en Freeman Coliseum

Viernes, 26 de noviembre: Chicago, Illinois, en Rosemont Theatre

Domingo, 28 de noviembre: Indianapolis, IN, en Murat Theatre at Old National Centre

Viernes, 3 de diciembre: Los Ángeles, California, en Performance Venue at Hollywood Park

Sábado, 4 de diciembre: San Diego, California, en Viejas Arena at Aztec Bowl San Diego State University

Domingo, 5 de diciembre: Oakland, California, en Paramount Theatre-Oakland

Viernes, 10 de diciembre: Reno, Nevada, en Grand Sierra Resort and Casino

Domingo, 12 de diciembre: Fresno, California, en Save Mart Center

Viernes, 17 de diciembre: Albuquerque, Nuevo México, en Kiva Auditorium at the Albuquerque Convention Center

Sábado, 18 de diciembre: El Paso, Texas, en UTEP Don Haskins Center

Domingo, 19 de diciembre: Phoenix, Arizona, en Arizona Federal Theatre