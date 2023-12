La velada musical comenzó con un repertorio que incluyó los éxitos Me duele tanto, Botella tras botella, Volver volver, No te contaron mal, La mitad, Yo si te quiero, Me deje llevar, Pa’ olvidarme de ella, No te contaron mal, Amor tóxico, Si te falta alguien, Dime como quieres, De los besos que te di, entre otros éxitos que fueron coreados por el público que abarrotó el recinto.

Durante el concierto, los miles de fans del sonorense fueron testigos de momentos emotivos cuando el cantante Nodal interpretó con su guitarra canciones como La despedida, Eso y más y Quédate, dando así el toque nostálgico a su concierto, cantándole al amor y al desamor.