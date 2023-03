Las redes sociales comenzaron a llenarse de videos, fotografías, consignas y sobre todo de denuncias por parte de mujeres de todas las edades, una de ellas acusó de manera anónima al artista.

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara, tuve que gemir de los nervios y me dijo: Ves como si te está gustando. Estas palabras se me van a quedar toda la vida” escribió en un mensaje de Instagram.

Por su parte, una usuaria de esta red social que conocía a la joven reveló que la acusación podría se falsa y una broma de mal gusto, por lo cual crítico su actitud, ya que desprestigia al movimiento feminista.

Hasta el momento el ex integrante de la banda Zoé no ha declarado al respecto, así como tampoco su actual pareja, la influencer conocida como Yuya.