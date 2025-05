“Acabo de terminar de rodar la nueva versión de Malcolm el de en medio, y vaya, todavía estoy conmocionado. Esta experiencia fue simplemente increíble: fue como volver al mundo salvaje de Malcolm, pero con todo el amor y el caos al máximo”, afirmó.

El reencuentro que tuvo con varios actores y el conocer al nuevo elenco, Frankie lo definió como “un sueño del que no quería despertar”.

”Reencontrarme con el elenco, conocer a nuevos personajes, reírme a carcajadas y crear nuevos recuerdos en el set, fue como un sueño del que no quería despertar. Pasó tan rápido, como un borrón de momentos perfectos. Ojalá durara para siempre. Estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de revivir este programa y apreciar mejor lo que hacíamos, sabiendo cuánta gente en todo el mundo quiere de verdad a Malcolm y a su familia”, escribió.

“Otra gran lección que me llevo de esta experiencia es cuánto me encanta ser actor. Nunca sentí que esa etiqueta me encajara oficialmente, pero ahora la llevo con orgullo y espero hacerlo mucho más en el futuro”, expresó.

Cabe recordar que en años anteriores, él aseguró que el mundo de la actuación no era lo suyo, solo que ahora parece que cambió de opinión.

Frankie decidió mencionar en su mensaje a Disney, acusándolos de que, él tiene muchas fotos que tomó durante el rodaje y la compañía no le deja compartir, por razones desconocidas.

“La vida sigue siendo injusta. Tenía tantas fotos increíbles de todo el elenco que quería publicar, pero Disney no me deja... ¡Así que imagina una foto de todos nosotros juntos, pasando el mejor momento de nuestras vidas!”, concluyó.