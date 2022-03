Además, hace unos días que Kim habló por primera vez sobre su romance con el artista. La empresaria, que por fin ha roto su silencio sobre su relación, contó a Variety que los espectadores del nuevo reality que van a hacer verán cómo se conocieron, quién llamó a quién, cómo sucedió todo y los detalles que todos quieren saber.

“Definitivamente estoy abierta a contarlo y lo explico. No he grabado con él. Y no me opongo a ello, simplemente es que no es lo que él suele hacer. Pero sí ha habido algún evento al que he ido y él estaba allí, no le ha dicho a las cámaras que se alejaran”, detalló la modelo.