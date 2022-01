A dos meses de su lanzamiento, ya podemos ver las fotografías de la segunda temporada de Bridgerton. Este 19 de enero, Netflix dio a conocer el primer vistazo a lo que serán los nuevos episodios centrados en Anthony Bridgerton, el papel que mantuvo Jonathan Bailey desde el episodio inicial, y su romance con Kate Sharma, interpretada por Simone Ashley (conocida por actuar en la serie juvenil Sex Education).

La serie está basada en la saga de novelas románticas de Julia Quinn y fue adaptada a la televisión por la guionista Shonda Rhimes, la mente maestra detrás de éxitos como Grey’s Anatomy y Scandal.

La continuación del drama histórico, que se verá desde el 25 de marzo, encuentra una gran inspiración en el libro El Vizconde que me Amó (The Viscount who loved me), el segundo título que fue publicado como parte de la saga literaria convertida en un best seller.

El comienzo de Bridgerton relató el romance entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el Duque de Hastings (Regé-Jean Page). La actriz regresará en el rol de la joven aristócrata, pero Page confirmó su salida de la producción antes del rodaje, por lo que, no aparecerá nuevamente en su papel. Esta vez, el protagónico recaerá en Bailey en su retorno como el hermano mayor de los Bridgerton y la búsqueda de una esposa para finalmente formar su propia familia, publicó infobae.com.