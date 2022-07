La serie fue dirigida por Andrés Wood (Violeta se fue a los cielos, Machuca) quien también es productor ejecutivo y el resto del equipo de producción ejecutiva está compuesta por María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira (Invercine & Wood), Lourdes Díaz, Stuart Ford y Cristina Garza (AGC Studios), y el propio hijo de García Márquez, el renombrado guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).

Noticia de un secuestro llegará a Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo el próximo 12 de agosto.