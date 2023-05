Su implicación y su empeño por dar voz a los que no tienen, le llevaron a ser nombrado “campeón” de la campaña Stop Racismo: ¡Aprende, Pronúnciate y Actúa! de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra.

Fue precisamente durante su visita a la sede de las Naciones Unidas en esa ciudad cuando Tenoch Huerta compartió sus emociones, convicciones y objetivos con Noticias ONU.

En entrevista, el actor fue cuestionado sobre cuál ha sido su recorrido de vida como persona, artista premiado y activista de los derechos humanos, a lo que él contestó que eran demasiados los títulos y lo de activista, no estaba seguro, ya que es una palabra que le quedaba grande

“Yo simplemente estoy utilizando mis espacios de visibilidad para hablar de un tema que me parece sumamente importante y que afecta a muchísima gente. Siempre he tratado de hablar de las cosas que me parecen importantes porque, de donde yo vengo, que es la clase media baja, la clase obrera, no hay oportunidades para hablar de nada, los micrófonos están cerrados. Entonces, de pronto se me abrieron los micrófonos y me dije: toda la vida buscando tener la oportunidad de decir algo, y gracias a que me volví actor, empezaron a haber estos micrófonos y cámaras. Entonces, simplemente tomé el espacio, y hablé de lo que siempre quise hablar”, resaltó.