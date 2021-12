Con alta demanda, arranca la preventa para ‘Spider-Man: No way home’ para cines mexicanos

El estreno de Spider-Man: No way home es uno de los más esperados de este año, tanto que aún faltan poco más de 15 días para que llegue a los cines de México y estos ya comenzaron la preventa de boletos la madrugada de este lunes.

Cinemex y Cinépolis, que son las cadenas más importantes de cine en este País, comenzaron su preventa a partir de las 00:00 horas de este lunes 29 de noviembre. Mientras que esta nueva película Spider-Man: No way home tendrá su estreno en México el miércoles 15 de diciembre; esto, luego de que se anunciara que la película saldría un día antes de lo planeado originalmente.

Trascendió que la cadena de cines Cinemex confirmó que definitivamente no habrá función de medianoche de Spider-Man: No way home. A través de su cuenta de Twitter, anunció que debido a la pandemia por Covid-19, no tendrán funciones abiertas en estos horarios.

Por su lado, Cinépolis no ha realizado comentarios al respecto; sin embargo, en su sitio web sólo ofrece funciones a partir de las 11:00 horas del 15 de diciembre.

Los boletos se pueden adquirir por medio de vías digitales: sitio web y aplicación. También por teléfono y en taquillas, pero a partir de la apertura de estos canales de venta, el lunes, en los horarios de operación de cada cine. En algunos Cinépolis, por ejemplo, es a partir de las 9:00 horas. Sin embargo, las vías digitales son la mejor opción.

Hasta ahora, las cadenas de cines no han reportado los precios de los boletos. Generalmente los precios tienen diferentes precios según la zona en la que se encuentren.



Alta demanda por esta nueva cinta

Durante los primeros minutos del día 29 de noviembre, usuarios en redes sociales reportaron la caída de los sitios web de Cinépolis y Cinemex.

No obstante, algunos afortunados sí pudieron acceder al sitio antes de la caída del servicio y reportaron haber adquirido ya sus boletos en preventa.

Ante la caída del servicio, Cinépolis señaló la mañana del 29 de noviembre que están trabajando para solucionarlo y recomiendan a los usuarios seguir intentando más tarde.

Por su parte, Cinemex no ha hecho comentarios al respecto. Hasta la mañana de este 29 de noviembre, ambos sitios web aún presentan problemas.