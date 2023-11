“No es tan increíble. Me molesta mucho”, expresó sobre la conmemoración de su canción. A pesar de ser conocida por su espíritu juvenil y su estilo inconfundible, la diva no muestra señales de detener su carrera, aunque admite que el paso del tiempo le pesa más de lo que le gustaría admitir. Y lo ha expresado con el estilo que siempre la ha caracterizado: directo y al grano.

A la pregunta de si ella y el envejecimiento son amigas, Cher respondió con un enfático “¡No!”. Con una sonrisa que maquillaba su frustración por el inminente paso del tiempo, confesó: “¡Daría lo que fuera por volver a tener 70 años!”.

Compartió que le cuesta mucho aceptar el proceso natural de envejecer, revelando una perspectiva opuesta a la de su difunta madre, la actriz Georgia Holt, a quien, según Cher, “no le importaba” envejecer y vivió hasta los 96 años.

En otra entrevista con Good Morning Britain, Cher expuso que no tenía planes de cambiar su sentido de la moda y belleza característicos cuando alcance las ocho décadas.

“No puedo creer que en algún momento vaya a cumplir 80 años, antes de lo que desearía”, dijo. “Y seguiré llevando mis vaqueros y seguiré llevando el pelo largo y seguiré haciendo las mismas cosas que he hecho siempre”, declaró, definiendo su ferviente intención de mantener su estilo personal independientemente de su edad.

La “diosa del pop” ha sido siempre conocida por su look distintivo en su cabello, por lo que no piensa de ninguna manera en dejarse una melena canosa. El año pasado, confesó a la revista People que no tiene planes de adoptar el look natural del cabello que sería propio de su edad.

“Las canas están bien para otras chicas. Pero yo no”, dijo. Tampoco será convencional respecto a dejarse el cabello corto, como muchas otras mujeres mayores.

Más allá de su apariencia, Cher habló sobre los factores que pueden influir en la juventud.

“Los genes de mi familia son increíbles”, aseguró. Además, contó que parte de su estilo de vida juvenil tiene que ver con que siempre sigue las tendencias y que tiene amigos menores.

“No sé si no sentirte vieja te hace más joven. (...) Sinceramente, no intento sentirme joven. No intento ser joven. Soy quien soy. Simplemente me las arreglo”, expresó, destacando una actitud de autenticidad y adaptabilidad ante la vida.