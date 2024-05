El presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que la Banda MS será la encargada de amenizar las fiestas patrias el próximo 15 de septiembre en el zócalo de la Ciudad de México.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario dijo que ya recibió la respuesta de la banda que aceptó no cobrar mucho.

“Por cierto va a venir la banda MS el 15 de septiembre, cuando lo dije aquí no habíamos hablado con ellos, les cuento la anécdota, buscaron al director, el presidente los está invitando, nada más no se vayan a pasar, que no vayan a cobrar mucho, sí, sí, sí, le dijo el gerente, conductor, uno de ellos, manager, sí. Dijo sí sí sí, sí tengo lleno el teléfono, para que vean lo que es la mañanera”, explicó.