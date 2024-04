Tu perfume es una balada cien por ciento romántica, composición original del sinaloense Horacio Palencia, Nathan Galante y Diego Bollella, un tema que no pasará desapercibido.

“No sé cómo llegué hasta aquí. Solo sé que ya no me quiero ir. Y es que yo no era así. Hasta que ya en tus ojitos me vi. Bien dicen que todo pasa por algo. Y por algo tú pasaste frente a m. Qué rico tu perfume, como que huele al amor de mi vida. Aquí vas a curarme todas las heridas. Porque cuando me estaba ahogando, fuiste tú mi salvavidas”, versa la canción.

Recientemente se dio a conocer que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, desea que la exitosa banda mazatleca forme parte de las agrupaciones invitadas a tocar en la Noche del Grito en el Zócalo de la Ciudad de México.

”La música de los pueblos es importantísima, ya estamos buscando, ya estamos viendo, porque ya va a ser el último grito que me corresponde de independencia el día 15, y va a ser de bandas, pero queremos banda de Oaxaca primero, de lo mejor, luego queremos algo que tenga ver con mariachi, y luego hay una banda de Sinaloa, la MS, aprovecho para decirles, los invitamos porque se han portado muy solidarios, muy fraternos. Va a ser México completamente musical y sí van a estar las bandas de música”, señaló el mandatario.