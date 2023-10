“En próximas fechas compareceré ante distintas instancias jurídicas, lo que haré bajo términos de ley. Quiero dejar en claro que, al día de hoy, no soy responsable de ninguna imputación legal”, expuso la artista de 55 años en el mensaje.

Mientras daba respuesta a la denuncia por fraude y lavado de dinero que pesa en contra suya y de su esposo, Gloria Trevi aprovechó para reiterar que su demanda en contra de TV Azteca, por difamación, continúa firme en Estados Unidos. “Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”, señaló.

“Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar, pese a todas las presiones que puedan poner tanto en mi país, México, como en mi lugar de residencia legal, que es Estados Unidos”, agregó.

Este mensaje surgió luego de que se diera a conocer que la cantante y a su marido se les acusa de la supuesta evasión de impuestos en un depósito de siete millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V, pues no habrían pagado el Impuesto Sobre la Renta correspondiente.