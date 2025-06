La actriz mexicana Martha Higareda, conocida por su icónica actuación en No manches Frida y su destacada carrera en el cine y televisión, anunció en exclusiva para la revista Caras que se encuentra esperando a su primer hijo junto a su esposo , Lewis Howes.

El protagonista de cine reveló que la noticia llega después de un camino marcado tanto por retos médicos como por la ilusión de formar una familia, detalló infobae.com

“Fue una cirugía muy compleja, pero eso ayudó a que aumentaran las probabilidades de poder tener hijos”, comentó la actriz.

Martha contó que la sospecha de embarazo comenzó al realizar una prueba casera llamada Sensitive Pregnant Test , que ofrece resultados una semana antes de lo habitual. Sin embargo, según explicó, no fue sino hasta la confirmación con una prueba de sangre a carga de su médico, que sintió la certeza de que estaba embarazada.

El apoyo de su esposo, Lewis fue clave durante el proceso, ya que la actriz comentó que su esposo tenía seguridad todo el tiempo de que ella iba a estar embarazada, además detallaron cómo fue el momento en el que recibieron la noticia, porque cuando escucharon la confirmación del equipo de doctores dijo que ella ya lo sabía y se puso a llorar de felicidad mientras su esposo la abrazaba.

La pareja expresó que desde el inicio de su relación tuvieron conversaciones profundas sobre la vida, los valores y sus objetivos futuros.

“Lewis desde el principio me dijo que sabía que iba a tener hijos, pero no había confiado en ninguna mujer antes para dar ese paso, hasta que me conoció'”, compartió Higareda.