La primera temporada de Avatar: The Last Airbender se estrenó en Netflix el 22 de febrero y, según la plataforma de streaming, fue el número uno de la televisión inglesa con 41.1 millones de visitas en sólo los primeros 11 días. La serie fue número uno en 76 países y en el top 10 en 92.

Debido al éxito obtenido con la presentación de la primera temporada de Avatar: The Last Airbender , la plataforma Netflix a dado a conocer que la serie volverá para las temporadas 2 y 3.

El objetivo de Netflix con esta serie parece claro: adaptar por completo la serie animada, que también consta de tres temporadas, y ofrecer una nueva forma de disfrutar de la serie. Sin embargo, aún no se sabe cuándo comenzará la producción de ambas temporadas, por lo que habrá que estar atentos a actualizaciones por parte del estudio.

Es evidente que la plataforma quiere seguir apostando por las series de acción real, y viendo la decisión que han tomado con Avatar: The Last Airbender, no sería sorprendente que One Piece siguiera el mismo camino.