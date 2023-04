La actriz Amber Heard volverá a interpretar el papel de Mera, el vínculo de amor de Aquamanm en la secuela, confirmaron productores al presentar un tráiler exclusivo en la CinemaCon 2023, realizada en Las Vegas.

La participación de Heard estaba en duda tras el escándalo que la actriz vivió durante su batalla legal con su ex esposo Johnny Depp entre 2020 y 2022, por el que Depp fue obligado a renunciar a su papel de Gellert Grindelwald en la cinta Animales Fantásticos y donde encontrarlos.

Del 24 al 27 de abril se llevó a cabo la CinemaCon 2023, en el Caesars Palace de Las Vegas donde Hollywood y los asistentes pudieron disfrutar de manera exclusiva el primer tráiler de Aquaman The Lost Kingdom, secuela de la cinta de DC Comics protagonizada por Jason Momoa y que llegará el próximo 20 de diciembre.

La participación de Amber Heard en Aquaman será mucho menor a lo que se vio en la entrega pasada, de acuerdo con infobae.com.

En su momento, la actriz aseguró que esto se debió a la controversia que vivió con su ex esposo, sin embargo, el entonces presidente del universo cinematográfico de DC, Walter Hamada, confesó que la reducción de tiempo en pantalla de Heard fue por la “falta de química” entre ella y Jason Momoa.

Hamada también compartió que se consideró reemplazar a Heard en la secuela de Aquaman, sin embargo, como el guion ya le quitaba muchos minutos de película, no lo vio necesario.

Hasta este momento, DC no ha hecho un anuncio oficial sobre el tema y solamente los asistente de la CinemaCon pudieron ser testigos del regreso de Heard como Mera luego de un avance de Aquaman And The Lost Kindom, en el que se le vio.

Esto ha dividido comentarios entre los internautas, algunos manifestaron su inconformidad y otros están de acuerdo con su regreso.

“Ella debería estar en la cárcel, es un monstruo”, “Lo de Amber Heard da igual, si convence que es una honorable heroína aún siendo la persona que es. Solo son películas. Separar al intérprete de su obra“

La disputa entre ambos actores terminó en junio del año pasado con una indemnización de 10 millones de dólares para Depp por difamación. Esto a partir de que en 2018, Heard redactara un artículo para The Washington Post donde aseguraba que el intérprete de Jack Sparrow era un “golpeador de mujeres”.

Este artículo causó mucho daño en la vida profesional de Depp, y tras varias semanas de discusiones, las pruebas que Heard presentó no fueron suficientes para considerar a su ex esposo como una persona violenta.

Sin embargo, Heard no se quedó con las manos vacías, pues el jurado le otorgó 2 millones de dólares por la filtración de información que un abogado de Johnny Depp realizó durante el juicio.