De acuerdo con un informe de The Hollywood Reporter los días de Jason Momoa como Aquaman están contados, luego de los cambios realizados por los nuevos responsables de DC Studios, James Gunn y Peter Safran.

Todo indica que tras el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom el actor dejará ese rol, pero no se irá definitivamente, puesto que tomará otro papel que será el de Lobo, un villano que principalmente aparece en los cómics de Superman, señala cinemacomics.com