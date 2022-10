Los próximos estrenos programados de DC Comics son Shazam!: Fury of the Gods, The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom. James Gunn, se unió en 2018 a DC Comics para dirigir la nueva versión de The Suicide Squad, resultando en todo un acierto para la compañía, ya que la cinta fue excelentemente recibida tanto por la crítica como por los fans.

A través de un comunicado, Gunn y Safran reafirmaron su compromiso con Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn y el resto de personajes de DC, afirmando que este solo es igualado “con la maravilla de la posibilidad humana que estos personajes representan”.