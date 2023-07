Le tercera temporada de Only Murders in the Building se viste de gala al contar con la presencia de Meryl Streep como parte del elenco, en el que ya están Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin.

La misma Selena Gomez grabó un corto video con Meryl Streep para anunciar la fecha de estreno de la tercera temporada.

Como de costumbre, la producción se estrena a través de la plataforma de Star+ y Hulu. Meryl Streep, con las carcajadas de Selena de fondo, detalla que la tercera temporada de Only Murders in the Building sale el próximo 8 de agosto.