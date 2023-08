Swift continuó con su Lover era con las canciones The Man ; You Need to calm down ; Lover , donde se tomó unos minutos para hablar con los fans y comentarles lo emocionada que estaba por ir a Ciudad de México y concluyendo con “The Archer”.

Cinco minutos después, la intérprete de Shake It Off pidió a los y las miles de Swifties que cantaran el primer puente de la noche, estrofas en las cuales -según sus seguidores- es experta en componer, de la canción Cruel Summer , sencillo que tomó relevancia en las listas de Spotify durante el verano, pese a ser lanzado en 2019.

Tay Tay comenzó el concierto a las 20:15 horas en el Foro Sol con la canción Miss Americana and the Heartbreak Prince del disco Lover vistiendo un leotardo de pedrería en colores rosa, dorado y azul celeste.

Seguido de las canciones del disco Fearless, comenzando con la canción homónima, para continuar con los sencillos You belong with Me y Love story que fueron coreados en su totalidad por los Swifties mexicanos; esto tras un cambio a un vestido dorado con flecos.

Para la siguiente era Evermore, con un vestido largo en la misma tonalidad de amarillo interpretó Tis The damn season, Willow, Marjorie, Champagne problems, donde recibió una ovación de minutos por sus fanáticos y concluyendo con Tolerate it.

Pero los fans de Taylor Swift solo habían calentado las gargantas para este momento con solo 3 de las 10 eras completadas. En otro cambio de era, engalanado por una serpiente que bajaba desde lo alto de la pantalla a la gran pasarela, tomó un tono más oscuro para su disco Reputation donde interpretó los sencillos Ready For It; Delicate; Don’t Blame Me y Look what you made me do, acompañados de un juego de luces que iluminaron el cielo de la capital de México.

Y la recta final estaba por comenzar, Swift inició la era 1989 con el mismo conjunto en color azul que utilizó durante el anuncio de la regrabación del mismo disco en su última noche en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.