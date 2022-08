$!Conquistan los Jonas Brothers México con su Tour ‘The Remember this’

Gran noche fue la que disfrutaron los fans de los Jonas Brothers, quienes ofrecieron un concierto desde la Arena Ciudad de México el pasado lunes, el primero de los dos espectáculos que brindarán en la capital mexicana como parte de su gira The Remember This Tour, publicó elinformador.com

Otros temas que también sonaron fueron Strangers, That’s just the way we roll, Year 3000 y Lonely. En el área de la consola de audio, estuvo presente la actriz Priyanka Chopra, esposa de Nick Jonas, quien estuvo muy atenta al espectáculo, bailando y coreando las canciones del trío pop, incluso comía papas fritas y tenía una mesa con bebidas para disfrutar mejor el momento. La actriz estaba de lo más relajada.