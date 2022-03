Continuará César Bono hospitalizado una semana más

César Bono continuará unos días más hospitalizado, sin embargo su hija informó que se encuentra estable, esto después de haber sido internado de emergencia en la Ciudad de México debido a una hemorragia causada por una úlcera y después someterse a una operación y caer en terapia intensiva.

“Sigue en terapia intensiva, delicado pero estable”, comentó María Rosa, hija de César, quienes días antes había alertado a los fanáticos al pedir donaciones para su padre.

La ex esposa de César Bono aseguró que sus hijos se encuentran muy mal después de conocer la salud en la que se encontraba el actor.

“Está en terapia intensiva, sedado, incluso sus hijos no pueden entrar, estamos aquí afuera tomando el aire, fumando como chacuacos, pero estamos esperando, no queda más que esperar, su estado es grave”, mencionó Patricia Castro, la ex pareja del actor en ese entonces.