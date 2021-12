“Vi muchos shows en dos viajes que hice, vi Wicked, a La bruja volar y me puse a llorar y dije: ‘no puede ser que a la gente le paguen por hacer eso’ y me obsesioné. Llegué a esa edad en que tienes que elegir carrera y dije eso quiero, mis papás no pensaron que me fueran a aceptar y me dijeron si entras sí y me fui a audicionar a las universidades en Estados Unidos y entré”.

En 2007 se fue a Estados Unidos con el propósito de prepararse y volver a México con más nombre.

“No sabes el drama que ha sido mi visa de trabajo, mi green card ha sido un proceso de años”.

En ese proceso, comparte, entró el Presidente Trump y ella estaba audicionando para el papel de Anna de Frozen en Broadway.

“Estaba avanzando, había trabajado con los que lo escribieron y dije ‘es mi papel, esto me va a cambiar la vida’, y no me lo dieron, y eso me pegó muy fuerte, me quedaban seis meses de visa y dije cómo quieren que me me haga famosa en un año”.

Todo eso lo plasmó en la serie, que trata de una actriz que tiene un año para hacerse famosa o la deportan.

“Es algo que da risa y que es verdad, eso fue en 2007 y ahí empezó la idea, empecé a ir a clases de escritura, a hacer stand up, ya no podía trabajar, se me acabó la visa y no era lo suficientemente famosa, entonces en ese momento de no saber qué hacer empecé a escribir este show para canalizar mi ansiedad, encontré gente que me ayudó, Caro Rivera me mentoreó para escribir y con el tiempo juntaba a mis amigos, lo leíamos, aprendí mucho y ahorita ya está el proyecto más en forma, tengo un equipo alrededor, productores interesados”.

Aunque no hay nada seguro, dice que este es un proyecto que le ha abierto las puertas como artista y le ha enseñado que si no sale una cosa, se puede enfocar en lo suyo y salir adelante.