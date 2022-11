Cuestiona Matthew Perry experiencia actoral de Salma Hayek en su nuevo libro

Una de las personalidades de Hollywood involucradas en este libro de memorias es la actriz mexicana Salma Hayek, quien a pesar de tener éxito en la industria del séptimo arte, para el actor su trabajo en los sets de grabación no es precisamente digno de un Oscar, a pesar de que sí ha recibido su merecida dominación.

Recientemente el actor Matthew Perry lanzo su libro ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing ’ en el que habla sobre su oscuro pasado con las adicciones, algunas relaciones con celebridades y hasta algunas vivencias en la exitosa serie de comedia Friends que lo llevó al éxito.

“Ideas prolijas de Hayek no siempre fueron útiles”, dice sobre su experiencia al compartir el set de grabación en esta cinta que protagonizaron y que había sido olvidada.

El filme narraba la historia de dos jóvenes que deciden casarse luego de que su amor de una noche terminara en un embarazo. El reto no es solo un bebé en camino, sino el compaginar a dos familias y dos culturas, pues Hayek interpreta a una latina y él a un hombre de los Estados Unidos.

“Hay una escena en la que le declaro mi amor. Ella sugería que no nos miráramos, sino que mirásemos hacia nuestro ‘futuro’ juntos. Después de escuchar esta tontería durante unos veinte minutos, finalmente le dije: ‘Oye, Salma, te digo que te amo en esta escena... Mira a donde quieras, pero yo te voy a estar mirando’”, narró el actor.

Por supuesto que los comentarios del actor de no cayeron para nada bien a los seguidores de la mexicana, quienes han defendido su trabajo en la pantalla grande. Hasta el momento la actriz de Eternals no ha hecho comentarios al respecto, sin embargo es probable que no le haya tomado importancia a estos dichos.

A pesar de todo esto, él califica la experiencia de trabajar junto a ella como positiva, incluso considera que es “probablemente” su “mejor película”.

Si bien, cuestiona la experiencia de la mexicana en la actuación, no dudamos que en realidad haya aprendido un poco de ella, ya sea en lo personal o lo laboral. Perry no dio detalles si aún sigue en contacto con ella, sin embargo Hayek siempre se ha mostrado agradecida con todos sus compañeros a pesar de los años.