Con un solo episodio transmitido de House of the Dragon, se reportó que hubo 10 millones de espectadores en todas las plataformas de la red viendo el estreno del domingo de la primera serie derivada de Game of Thrones.

Esta cantidad de espectadores fue la más grande de todas las producciones de la cadena HBO y todo indica que será un éxito rotundo la serie, de hecho durante el mismo momento de la transmisión, los fanáticos comenzaron a expresar quiénes son sus personajes favoritos o los que serán más populares en esta precuela.

Como es el caso de Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, el hermano del Rey y quien ambiciona ser el sucesor. En Twitter se destacó que tanto el personajes como el nombre del actor fueron tendencia, seguido de la rival a vencer Rhaenyra Targaryen, Vhagar, Syrax y la mención especial a Daenerys, al inicio del episodio, hizo estallar la red.

La interacción de los fans con las cuentas oficiales de HBO Max Latinoamérica y la de House of the Dragon fueron clave, pero algunos tuits de otros usuarios también se convirtieron en tendencia como aquel que mostraba el tamaño de los diferentes dragones, aquel que resaltaba el regreso de estas bestias llenas de fuego y aquel que sentía emoción después de odiar el final de Game of Thrones.

Google también reportó que todo lo relacionado con el estreno de la serie fue de los más buscando en México, en la semana previa al debut de la serie.

A nivel global, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Puerto Rico fueron los países que más mostraron interés por la serie que se ambienta casi 200 años antes de los eventos que ya se conocen.

Crítica especializada, dividida

En un balance general, puede decirse que los críticos se mostraron bastante divididos respecto al estreno, una posición bastante diferente a la de los fanáticos.

Como suele ocurrir en este tipo de “eventos” del streaming, las redes sociales también dieron su veredicto del primer episodio de la precuela de la ya mítica GoT.

Muchos fueron los usuarios y fans de GoT que resaltaron el contraste entre la desilusión que tuvieron con el final de la serie original y la felicidad que les dio el primer capítulo de la precuela que, según la mayoría de los comentarios, respeta lo mejor de la esencia y el clima de la saga.

“Excelente”, “magnífico”, “seriaza”, “épico”, fueron algunos de los términos elegidos para subrayar la calidad de la realización y el clima de House of the Dragon.

Los números

De acuerdo a un análisis que publicó el portal Vulture, el número multiplataforma de 10 millones con todo incluido superó fácilmente los lanzamientos recientes de series de HBO y los estrenos de series recurrentes.

Succession, por ejemplo, abrió con 1.4 millones de espectadores en todas las plataformas, y Euphoria al rojo vivo comenzó su segunda temporada a principios de este año con 2.2 millones (aunque ese número aumentó a más de 13 millones de espectadores en un mes).

También declaró en su publicación que HOTD superó fácilmente las calificaciones de estreno de la serie para GoT, que se abrió a 4.2 millones de espectadores sólidos pero no espectaculares en abril de 2011.

Basado en esos números, HBO renovó GoT para una segunda temporada el mismo día que lanzó las calificaciones de estreno.

Sobre la precuela

House of the Dragon (La Casa del Dragón), la precuela de Game of Thrones (GoT), se estrenó este domingo en la plataforma de HBO Max y consta de 10 episodios, cada uno de los cuales se estrenarán cada domingo y el capítulo final llegará el 23 de octubre.

La historia ocurre dos siglos antes de los acontecimientos de la serie original, que llegó a su fin, luego de ocho temporadas, en mayo de 2019, se centra en la Casa Targaryen, que se hizo famosa en Game of Thrones por el personaje de Daenerys (Emilia Clarke) y sus temibles dragones.