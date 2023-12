Famoso por éxitos como ‘Gasolina’, ‘Ella me levantó’, ‘Lo que pasó, pasó’ y ‘Dura’, Daddy Yankee compartió el escenario con otros artistas con los que ha colaborado durante su carrera como Rauw Alejandro, Luis Fonsi, Zuleyka Rivera y DJ Luian.

Durante su última actuación, Daddy Yankee compartió con la audiencia que había vivido con un vacío que había intentado llenar durante mucho tiempo y que solo encontró respuesta con la ayuda de Jesús.

“Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que solo yo puedo llenar”, confesó el artista. “Me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Esta noche puedo decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo vivo para él”, afirmó emocionado.

El intérprete hizo algunas reflexiones sobre la fe y Jesucristo, proclamó su fe en público e invitó a sus seguidores a unirse a esta nueva fase espiritual, marcando así el cierre de un capítulo en su carrera musical.

“Esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia. Un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tengo en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó queda ahora para el Reino”, señaló.

Aseguró que este retiro marca el inicio de una nueva historia y expresó su deseo de que sus seguidores lo acompañen en este nuevo capítulo. Celebró este momento crucial de su vida, compartiendo sus emociones en sus redes sociales y agradeciendo a quienes lo han seguido a lo largo de su exitosa carrera.

“No digas a ningún hombre, yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, digan a Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida. Cristo nos ama y Cristo viene. Este día para mí es el más importante de mi vida... este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo”, expresó Daddy Yankee, cerrando así un capítulo glorioso en la historia de la música urbana y abriendo las puertas a un futuro lleno de nuevas experiencias y desafíos.