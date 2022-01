Daniela Rodrice, ‘La Chica’ de Mazatlán para el mundo

La pandemia del Covid-19 encerró a la gente durante algunos meses y durante ese tiempo que los usuarios estuvieron en casa descubrieron a Daniela Rodrice, una joven mazatleca que es el nuevo fenómeno de las redes sociales y YouTube, tanto en México como en Latinoamérica y España.

“La Chica”, como también se le conoce, tiene 24 años y es la sensación de TikTok, plataforma donde reúne a 9 millones 200 mil seguidores, quienes no solo miran sus videos, sino que hablan como ella y usan sus audios para hacer sus videos.

Daniela tiene un par de años haciendo contenido para YouTube e Instagram, pero fue el año pasado que TikTok la viralizó y ahora es una de las más seguidas. En dicha plataforma asiática comenzó haciendo videos donde reaccionaba a otros videos virales, y sus frases espontáneas, gestos y ocurrencias conquistaron al difícil público de Internet.

Ya hasta Franco Escamilla, Danna Paola o la misma Kimberly Loaiza usan sus frases ya icónicas como “Chica, yo quisiese pero no pudiese”, “Ealeeee, perra”, “Yo no juzgo, chica”, entre otras, para hacer sus parodias en TikTok; este plus, aunado a su creatividad, ha hecho que empiece a trabajar con marcas reconocidas, a quienes les ha hecho comerciales a través de este misma plataforma, pero de una manera muy singular.

Incluso, Daniela está trabajando de la mano de HBO. Con su peculiar forma de hablar hizo un TikTok para promover diferentes series y películas de la plataforma como Euphoria, Sex and the city, Game of Thrones y Los sopranos, entre otras.