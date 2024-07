El actor canadiense Keanu Reeves, reconocido por sus protagónicos en cintas como Constantine (2005), Matrix (1999-2021) y más recientemente John Wick (2014-2023) debutó como escritor al publicar The Book of Elsewhere junto a China Miéville.

La obra es una historia basada en el cómic “BRZKRK”, que trata la historia sobre un guerrero llamado Berzerker capaz de viajar en el tiempo.

Se trata de una publicación que logra una sinergia única entre el estilo y la creatividad única de Miéville “con la narrativa inquietante y conmovedora de Reeves”.

Dos artistas que, dice la descripción de Waterstones “son inimitables han creado algo totalmente único, que sin duda hará las delicias de los fans actuales y creará muchos nuevos”.

En una entrevista para el periódico “New York Times”, Keanu habló un poco sobre esta nueva novela:

“El mundo del espectáculo lo ve como: ¿Qué más podemos hacer con ello? Pero yo lo veo desde el lado del artista”, dijo el actor. ”.

“The Book of Elsewhere” narra la historia de Berserker, quien se hace llamar como “B”, después de realizar viajes en el tiempo logra hacer un trato con un grupo de operaciones encubiertas.

En caso de apoyarlos, él podrá tener apoyo de ellos también. Sin embargo, uno de los soldados con plan secreto adquiere el poder de la inmortalidad y Berserker tendrá que enfrentarlo.