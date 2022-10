Además está haciendo una serie de lo más interesante llamada The Devil in the White City, que trata sobre un arquitecto que trabaja para construir la Exposición Universal de 1893 y se une a un asesino en serie para atraer y matar a mujeres.

También adaptará su propio cómic titulado BRZRKR, de hecho, incluso hay rumores que podría ser su debut como director. Por último, hace poco confirmaron que repetirá como John Constantine en una secuela de su éxito de 2005.