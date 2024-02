El show de la intérprete de Out of the woods se estrenó en cines el pasado 13 de octubre, logrando la recaudación mundial de 261.7 millones de dólares.

De hecho, la fascinación por la cantante hizo que la mercancía que salió a la venta en las salas de cine se agotara en tiempo récord, fanáticos hicieron filas para comprar un vaso o palomera, alrededor de 12 horas antes del estreno de la película.

Según publicó Variety las canciones sorpresa que podría incluir el concierto en Disney+ son Death by a Thousand Cuts, Maroon, You Are in Love y I Can See You.

De hecho en la versión distribuida por Universal Pictures sí se incluía tres canciones extra y que no se vieron en los cines Wildest Dreams, The archer y Long Live.