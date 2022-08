“Recién salió el dueto de Intocable; también el nuevo sencillo de Ángela titulado Se disfrazó. Leonardo Aguilar por ahí lanzó una coautoría. Laboralmente todo bien. Para Pepe escribí Que digan lo qué digan, No me hablen de amor y otras dos que no sé si vayan a salir”, aclaró. De lejitos, ya la tenía, de hecho, he visto que han sacado muchas notas, pero la verdad es que no fue con dedicatoria a Ángela”, resaltó el compositor.