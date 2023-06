La noticia llegó hasta los oídos del intérprete de Cruz de madera, Bonita finca de adobe y Tragos amargos, quien no se quedó con las ganas de responder al cuestionamiento de su sentir sobre el hecho de no ser el principal del festival y estar por debajo de Peso Pluma.

“Los organizadores de eso son los que tienen que hacer las cosas bien, como deben de ser, ahora a nosotros como quiera si empezamos o no empezamos a nosotros nos da igual, porque la gente ahí va a estar”, fue lo que aseguró Ramón Ayala.

De esta forma, el llamado “Rey del acordeón” dejó claro que le da igual que pongan arriba o abajo, ya que para él lo más importante era el público.

“Yo no me molesté por eso”, continuó antes de dejar en claro su opinión final. “A mi a veces me ponen abajo y a veces me ponen arriba”, concluyó.