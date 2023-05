El cantante dijo no poder creer en tanta especulación por el hecho de no querer dar entrevistas en estos momentos.

“Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para la gente que me quiere de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”, publicó.

“Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad...”.

Al final, habló de la imagen compartida y agradeció a sus seguidores.

“Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre”.

Julio Iglesias lleva algunos años lejos del escenario y prometió no volver a grabar, se retirarse del mundo de las grabaciones, los conciertos, las giras.

No hace mucho informó que ya estaba escribiendo sus memorias, lo que le producía mucha nostalgia.

“Por fin estoy empezando a escribir mis memorias ojalá que no pare, y sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás; sin embargo, sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida”, publicó en su cuenta oficial de Instagram el 22 de marzo.

“Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida. Cuando escucho esta canción sonrío y me lleno de recuerdos, qué gran suerte es conocer los dos sentimientos para aprender a vivir”.