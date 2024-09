Hace días se había dado a conocer a través de un informe publicado en el diario The Sun, que Warner Bros. Pictures se encontraba desarrollando una continuación de la película The Goonies de 1985.

La actriz de actualmente 53 años informó a través de su cuenta de Instagram en una publicación directa y concisa escribiendo lo siguiente. “Gente, no hay guión de Goonies 2, no hay nadie vinculado, Spielberg no va a dirigir, no es real”. Por otro lado, Feldman a través de su cuenta oficial de X, también desmintió la posible secuela, externando su opinión y la noticia.